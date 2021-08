Hintergründe noch unklar

Junge Frau leblos in Club auf RAW-Gelände gefunden

26.08.2021, 18:17 Uhr | t-online, tme

In Berlin ist es in einem Club offenbar zu einem Zwischenfall gekommen. Eine 25-Jährige war leblos aufgefunden worden. Als Konsequenz schließt die Diskothek vorübergehend.

Tragisches Ende einer Partynacht? In Berlin ist die Polizei am frühen Montagmorgen zum RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain gerufen worden. Der Grund: Eine 25-Jährige war gegen 4 Uhr "augenscheinlich leblos" in einem Club aufgefunden worden. Das bestätigte die Polizei t-online.

Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie es weiter heißt. "Nach jetzigem Kenntnisstand lebt die Frau", teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Die Hintergründe seien jedoch noch unklar. Auch, in welchem Club die Frau aufgefunden wurde und ob Drogen im Spiel waren, wollte der Polizeisprecher nicht sagen.

Wie die "B.Z." berichtet, sei die 25-Jährige im Lichtenberger Klinikum verstorben. Es handele sich um eine Irin, die mutmaßlich die Droge GHB (Gammahydroxybutyrat, Anm. d. Red.) konsumiert haben soll. Die Polizei Berlin hat t-online diese Aussagen bisher nicht bestätigt.

Club schließt aus "Respekt und Pietät"

Für Spekulationen hatte ein Eintrag des "Suicide Clubs" auf Instagram gesorgt. Denn dieser postete am Mittwoch einen Beitrag auf Deutsch und Englisch, in dem er bekannt gab, "aufgrund der unvorhergesehenen und tragischen Umstände", die sich am vergangenen Wochenende ereignet haben sollen, den Club vorerst nicht mehr zu öffnen. Dies geschehe aus "Respekt und Pietät", heißt es weiter. Ein Wochenende lang sollen die Türen des Clubs geschlossen bleiben.

Unter dem Eintrag hatte es zunächst Gerüchte über einen angeblichen Tod auf dem RAW-Gelände gegeben. Einige Kommentatoren brachten den Unfall auch mit der Droge "G", eine Abkürzung für "Liquid Ecstasy", in Verbindung. Die Droge ist in der Partyszene beliebt, kann jedoch leicht überdosiert werden und ist als "K.-o.-Tropfen" bekannt.

Neben dem "Suicide Club" befinden sich auf dem Gelände des RAW noch weitere Party-Locations. Der Kiez ist bei Touristen beliebt.