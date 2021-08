Sie wollten zur Demo nach Berlin

87 Querdenker fallen auf gefälschten Reisedienst rein

29.08.2021, 12:09 Uhr | t-online

Bereits am Samstag fanden Demonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Berlin statt: 87 Querdenken-Anhänger, die für den Sonntag mit dem Bus anreisen wollten, sind fünf Twitter-Nutzern auf den Leim gegangen. (Quelle: Future Image/imago images)

Fünf Twitter-Nutzer sollen auf Telegram einen falschen Reisedienst zu den Querdenker-Demonstrationen in Berlin ins Leben gerufen haben. Fast 90 Demonstrationswillige haben gebucht – werden aber niemals ankommen.

Ein falscher Busreisedienst dürfte bei 87 Querdenken-Anhängern zu Unmut geführt haben: Die Busse, die sie zu den Demonstrationen in der Hauptstadt fahren sollten, holten sie niemals aus Frankfurt und Düsseldorf ab. Das berichten mehrere Nutzer beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Mit dem "Reisedienst Anette" wollten 87 Menschen nach Berlin reisen, um dort an den größtenteils verbotenen Querdenken-Demonstrationen teilzunehmen. Doch der existiert gar nicht. Wie ein Twitter-Nutzer enthüllt, hatten er und weitere Organisatoren der Busdienst-Aktion "die Lücke gefüllt", die durch die 3G-Regelung in regulären Bussen in die Hauptstadt für die Querdenken-Anhänger entstanden ist.



Bekanntheiten der Szene werben bei Anhängern für "Reisedienst Anette"

Sie sollen sich über einen Fake-Kontakt auf Telegram in die Bewegung eingeschleust und mehrere bekannte Persönlichkeiten von dem falschen Reisedienst überzeugt haben. Laut dem Twitter-Nutzer "DennisKBerlin" hatten sie dafür lediglich eine ausgedachte Telefonnummer, einen Telegram-Kanal und zwei von der echten Busfirma "Flixbus" kopierte Busrouten vorzuweisen. Unter der angegeben Nummer war nur ein Anrufbeantworter zu erreichen.



Die "Querdenken-Promis" sollen ohne weitere Überprüfung bei ihren Anhängern Werbung für den "Reisedienst Anette" gemacht haben – und just trudelten die Buchungen ein. 87 Menschen hätten Busreisen von Düsseldorf oder Frankfurt nach Berlin gebucht, die für die Nacht von Samstag auf Sonntag angekündigt waren. Doch die sind niemals gekommen. Die betroffenen Demonstrationswilligen werden nun wohl nicht mehr rechtzeitig in der Hauptstadt ankommen.