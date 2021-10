Berlin

Fünfjähriger wird in Altglienicke von Auto angefahren

02.10.2021, 19:39 Uhr | dpa

Ein Fünfjähriger ist in Berlin-Altglienicke von einem Auto angefahren und verletzt worden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Junge soll sich demnach am Samstagvormittag am Schwalbenweg zunächst zwischen zwei parkenden Wagen aufgehalten haben. Dann soll er - wohl ohne auf den Verkehr zu achten - auf die Straße gelaufen sein. Der Junge wurde von einem Auto erfasst, das nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Autofahrer und sein Begleiter blieben unverletzt.