Berlin

Miniermotte hat dieses Jahr weniger Schäden angerichtet

05.10.2021, 05:31 Uhr | dpa

Berlins weißblühende Rosskastanien haben in diesem Jahr weniger unter dem Schädling Miniermotte gelitten als in den vergangenen Sommern. Grund seien vor allem das kalte Frühjahr und mehr Regentage, sagte Derk Ehlert, Referent der Berliner Umweltverwaltung. Dadurch hätten die Motten nur drei statt vier Generationen ausbilden und dadurch weniger Schaden anrichten können.

Ein Anzeichen dafür seien die jetzt zumeist noch relativ gut belaubten Kastanien in der Hauptstadt. Sie zeigten zwar deutliche Schäden an vielen Blättern, werfen ihr Laub aber noch nicht im ganz großen Stil ab. In früheren Jahren verloren weißblühende Kastanien ihr Laub teilweise bereits schon ab Juni.

Die Miniermotte, die seit 1998 massenhaft weißblühende Kastanien in Berlin befällt, stammt ursprünglich vom Balkan. Der Klimawandel ermöglicht der wärmeliebenden Motte auch immer weiter im Norden Quartier.

Berlins Kastanienbäume leiden in warmen Jahren und trockenen Sommern besonders stark unter diesem Schädling. Die Larven zerfressen die Blätter. Obwohl früher Laubabwurf die Bäume nicht direkt schädigt, macht er sie anfälliger für andere Belastungen, vor allem für Bakterien und Pilze.

Wichtig zur Eindämmung des Befalls ist das konsequente Einsammeln des Laubs bis zum Frühjahr. Denn die neue Brut sitzt auch in abgeworfenen Blättern und schwärmt nach dem Schlüpfen zum Baum aus. Möglich sind auch Mottenfallen, die männliche Insekten mit Duftstoffen anlocken. Eine weitere naturnahe Lösung zur Bekämpfung der Motte sind Meisenkästen. Denn Meisen ernähren sich von Miniermotten.

Weißblühende Kastanien werden in Berlin wegen ihrer Anfälligkeit für Schädlinge nicht mehr nachgepflanzt.