Berlin

Volksbühne zeigt sich solidarisch mit Streikenden

05.10.2021, 14:21 Uhr | dpa

Mitarbeiter der landeseigenen Berliner Krankenhäuser Charité und Vivantes haben am Dienstag in der Volksbühne erneut bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Unterstützung kam vom Intendanten René Pollesch: "Die Belegschaft der Volksbühne steht hinter euch, und ihr habt unsere volle Solidarität", sagte er. Am kommenden Samstag ist erneut eine Demonstration geplant.

Da in den Tarifverhandlungen noch keine Einigung erzielt sei, werde weiter gestreikt, kündigte Silvia Habekost, Vivantes-Pflegerin und Mitglied der Verdi-Tarifkommission, am nunmehr 27. Streiktag an: "Wir sind nicht in der Position, den Streik jetzt herunterzufahren, denn wir haben noch kein Ergebnis."

Der Druck müsse aufrechterhalten werden. "Eine Schlichtung kommt für uns nicht in Frage - dann wäre das letzte Druckmittel weg, das wir brauchen, um gute Ergebnisse zu bekommen", betonte Habekost. Während eines Schlichtungsverfahrens kann nicht gestreikt werden.

Die Idee, den ehemaligen brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck als Moderator in die Verhandlungen zu den Vivantes-Tochtergesellschaften einzubeziehen, stößt auf positive Reaktionen. Die Streikenden hofften, dass wertschätzend und konstruktiv mit ihnen verhandelt werde, sagte Saskia Potze, Logopädin in einer Vivantes-Reha-Einrichtung. Das sei bisher nicht der Fall gewesen.

Klinikmitarbeiter waren in allen landeseigenen Häusern am 9. September in einen unbefristeten Streik getreten. Sie setzen sich für einen Entlastungstarifvertrag mit besseren Arbeitsbedingungen ein. Unter anderem müsse die Personaldichte auf den Stationen zunehmen. Bei den Konzerntöchtern von Vivantes möchte Verdi eine Anwendung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) erreichen.