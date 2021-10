Auch Mobilfunk betroffen

Störung bei Telekom in Berlin – Internet weg

07.10.2021, 16:30 Uhr | t-online

Das Logo der Telekom (Symbolbild): In der Hauptstadt hat der Anbieter mit Ausfällen zu kämpfen. (Quelle: Imo/photothek.net/imago images)

In Berlin müssen derzeit zahlreiche Haushalte ohne Internet auskommen. Die Telekom meldete Störungen in der Hauptstadt. Grund seien Schäden an Kabeln.

In Teilen Berlins gibt es am Donnerstag Probleme mit der Internetverbindung. Die Telekom teilte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass es derzeit zu Störungen der Telefonie, des Internetzugangs, MagentaTV als auch vereinzelt im Mobilfunk kommt.

Grund für die Störung sind nach Unternehmensangaben "Kabelbeschädigungen". An der Behebung werde derzeit intensiv gearbeitet, erklärte die Telekom auf Nachfrage von t-online. Welche Teile der Hauptstadt und wie viele Haushalte konkret betroffen sind, konnte eine Pressesprecherin zunächst nicht sagen. Auch wie lange die Störung andauern wird, sei noch offen.