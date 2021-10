Diebstahl in Brandenburg

Autodieb rast in Blitzerfalle – Polizei veröffentlicht Foto

14.10.2021, 17:41 Uhr | pb, t-online

Kein Glück hatte ein Autodieb in Brandenburg: Er raste mit seinem Diebesgut in eine Blitzerfalle – jetzt hat die Polizei sein Bild veröffentlicht.

Ein mutmaßlicher Autodieb ist im brandenburgischen Peitz in eine Blitzerfalle gerast. Nun hat die Polizei Teltow-Fläming ein Fahndungsfoto des Mannes veröffentlicht, der in der Nacht zum 16. Juli gegen 3 Uhr morgens am Steuer eines VW Amaroks vor Berlin unterwegs war.

Der stationäre Blitzer fotografierte den Mann auf der Frankfurter Straße. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer des Wagens als Tatverdächtiger in Betracht gezogen werden kann, da das Auto am Vorabend in Wahlsdorf neben einem Pedelec und einigem Werkzeug aus einer Werkzeughalle gestohlen worden war.

Der Wagen hat das amtliche Kennzeichen TF-NA 77, bei dem Diebstahl entstand insgesamt ein Schaden von rund 25.000 Euro. Nun wendet sich die Kriminalpolizei an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen des Diebstahls in Wahlsdorf oder der Fahrt des Mannes im VW Amarok können ihre Beobachtungen und Hinweise unter 03371 600-0 an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming übergeben.