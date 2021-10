Lange Wartezeiten an Check-ins

Nach Chaos: BER empfiehlt Gepäckabgabe am Vorabend

14.10.2021, 18:16 Uhr | tme, t-online

Eine Schlange von Reisenden steht in der Haupthalle des Flughafens BER: Die Flughafengesellschaft will erneutes Chaos wie am vergangenen Wochenende vermeiden. (Quelle: Joko/imago images)

Am Wochenende war Chaos am Hauptstadtflughafen ausgebrochen. Manche Passagiere verpassten wegen langer Wartezeiten bei der Gepäckabgabe ihren Flug. Nun hat der Flughafen eine Empfehlung parat.

Nach dem Reisechaos am ersten Wochenende in den Herbstferien am Flughafen BER drohen wegen hohem Passagieraufkommen auch dieses Wochenende wieder lange Wartezeiten bei Check-in und Gepäckabgabe. Denn für diesen Freitag erwartet die Flughafengesellschaft Berlins, Brandenburgs und des Bundes (FBB) 70.000 Passagiere. Das wäre nochmal mehr, als am vergangenen Wochenende.

Offenbar um Chaos zu vermeiden und besorgten Kunden einen Tipp zu geben, hat die FBB nun auf Twitter einen Vorschlag gemacht. Sie verwies in einem Tweet auf die Möglichkeit mehrerer Airlines, das Gepäck bereits am Vorabend aufzugeben.



"Lufthansa und Eurowings bieten dir die Möglichkeit, dein Gepäck am Vorabend aufzugeben (Vorabend Check-in). Wir empfehlen dir, dies zu nutzen", heißt es dort. Die Empfehlung versah die FFB mit dem Hashtag #BER_Reisevorbereitung.

Bereits Anfang der Woche hatte die Lufthansa mit einer Empfehlung für Aufsehen gesorgt, nach der sie Passagiere gebeten hatte, vier Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Üblich sind zwei Stunden. Zwar nahm die Gesellschaft diese Empfehlung kurze Zeit später wieder zurück. Dennoch machen die Zustände am Flughafen vielen Passagieren Sorgen.



Reise-Chaos am BER: Flughafen will zusätzliche Kräfte einsetzen

So sammelten sich unter dem Tweet mit der Vorabend-Gepäckabgabe auch schnell viele Kommentare. Ein Nutzer sagte, er habe diese Möglichkeit schon mal am früheren Flughafen Tegel genutzt. "Im Ergebnis musste man aber dann sowohl am Abend vorher wie auch am nächsten Morgen in der riesigen Schlange anstehen und hat so die Wartezeit verdoppelt", merkte er an. "Ich fahre doch nicht 40 Minuten aus der Innenstadt raus nach Brandenburg um einen Koffer anzugeben und dann wieder 40 Minuten rein zu fahren", sagte ein anderer.

Der Flughafenbetreiber setzt derweil nach eigenen Angaben vieles daran, eine Wiederholung des Chaos am Wochenende zu vermeiden. Bereits 40 zusätzliche Kräfte aus den eigenen Reihen seien eingeplant, um den Passagieren im Terminal zu helfen und die Gepäckabfertigung zu beschleunigen. Überlange Wartezeiten wie am vergangenen Samstag sollen in einer gemeinsamen Anstrengung sämtlicher Systempartner vermieden werden.

Derzeit ist der Check-in besonders aufwendig, weil aufgrund der Corona-Pandemie die meisten Reisenden dort Corona-Tests oder Impfnachweise vorlegen müssen, um ihre Reise antreten zu können.