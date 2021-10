Auch Ansagen gestört

"Großstörung" bei der Deutschen Bahn in Berlin – Anzeiger ausgefallen

15.10.2021, 18:10 Uhr | t-online

Reisende am Hauptbahnhof in Berlin (Archivbild): Dort wussten Reisende nicht, wo ihre Züge halten und abfahren. (Quelle: Zeitz/imago images)

Erneutes Verkehrschaos in Berlin: Wegen eines Technikausfalls müssen Reisende derzeit auf die Ansagen und Anzeiger an den Bahnhöfen verzichten. Wie lange die Störung noch andauert, ist unklar.

Im gesamten Berliner Stadtgebiet funktionieren seit Freitagmorgen die Anzeiger und Ansagen an den Bahnhöfen nicht. Wie die Bahn am Nachmittag auf Twitter mitteilte, handele es sich um eine "Großstörung".

"Die Zugzielanzeiger und Ansagen auf den Berliner Bahnhöfen sind gestört. Anschlusszüge können nur schwer realisiert werden", heißt es. Wie die "Bild" berichtet, würden etwa Reisende am Bahnhof Gesundbrunnen auf den Flughafenexpress FEX warten, da es bereits Ausfälle gegeben habe. Auch am Hauptbahnhof wüsste niemand, wo welcher Zug fährt. Selbst die Mitarbeiter nicht, da sie nicht auf die Systeme zugreifen könnten, wie es weiter heißt.

Wie lange die Störung noch anhält, ist laut Bahn unklar. Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, waren auch die Anzeigen auf Gleis 1-4 am Bahnhof im Untergeschoss des Flughafens ausgefallen. Lediglich die Anzeigen der S-Bahn würden funktionieren.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte es am Hauptstadtflughafen BER Chaos gegeben. Dort mussten Reisende stundenlang an der Gepäckaufgabe warten, weil zu viele Reisende an zu wenigen Check-ins anstanden.