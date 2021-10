Auf Gehweg gerast

SUV-Fahrer nach Unfall mit vier Toten vor Gericht

An einem zerstörten Auto halten Polizisten ein Plane (Archivbild): Das Auto war im Herbst 2019 an der Ecke Invalidenstraße/Ackerstraße auf einen Gehweg gefahren. (Quelle: Britta Pedersen/dpa)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Invalidenstraße kamen vier Menschen ums Leben. Wegen eines epileptischen Anfalls hatte der Fahrer die Kontrolle verloren. Nun steht er vor Gericht.

Gut zwei Jahre nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte mit vier Toten beginnt am Mittwoch der Prozess gegen den Fahrer. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-jährigen Mann fahrlässige Tötung und fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Aus ihrer Sicht hätte er aus gesundheitlichen Gründen nicht am Steuer des schweren Wagens sitzen dürfen.

Der SUV des Angeklagten hatte am 6. September 2019 auf der Invalidenstraße eine Ampel gerammt, sich mehrfach überschlagen und dabei wartende Menschen auf dem Gehweg erfasst. Vier Menschen starben, darunter ein dreijähriger Junge.

Berlin: Fahrer verlor wegen epileptischen Anfalls Kontrolle über Wagen

Nach Gerichtsangaben war der Fahrer zuvor vor einer roten Ampel, vor der mehrere Fahrzeuge warteten, ausgeschert und hatte seinen Wagen stark beschleunigt. Infolge eines epileptischen Anfalls sei es zum Krampf gekommen, so dass er mit durchgedrücktem Gaspedal "konstant voll beschleunigend gradlinig" etwa 80 Meter weitergefahren sei.

Figuren, die die Opfer darstellen, liegen bei der Mahnwache zum Jahrestag des SUV-Unfalls in der Invalidenstraße am Boden: Der Unfall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)



Neun Hinterbliebene sind nach Angaben von Gerichtssprecherin Lisa Jani als Nebenkläger zu dem Prozess zugelassen. Etwa 70 Zeuginnen und Zeugen hat die Staatsanwaltschaft demnach benannt. Ob diese alle vor Gericht erscheinen müssen, bleibt abzuwarten.



Allein wegen der medizinischen Fragen ist jedoch von einer umfangreichen Beweisaufnahme auszugehen. Das Landgericht Berlin plant zunächst 20 Prozesstage bis Anfang Februar 2022, um das Geschehen aufzuklären.

Bundesweite Empörung über tödlichen Unfall

Der Fall hatte bundesweit für Empörung gesorgt – und eine Diskussion um die Gefahren im Straßenverkehr ausgelöst. Anfangs stand dabei die Frage im Fokus, ob SUV-Fahrzeuge (Sport Utility Vehicle) besonders gefährlich sind. Schnell konzentrierte sich die Debatte jedoch auf die insgesamt angespannte Verkehrssituation im Umfeld des Unfallortes.



Ein wesentlicher Grund dafür war eine Internet-Petition: Später wurde in dem Bereich Tempo 30 eingeführt, sogenannte geschützte Fahrradwege entstanden. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts wird nun untersucht, welche weiteren Veränderungen für ein lebenswertes und sicheres Quartier sinnvoll sind.