Vier Menschen getötet

Ärzte rieten SUV-Todesfahrer vom Autofahren ab

01.11.2021, 20:22 Uhr | dpa, t-online

Im Prozess um den tödlichen SUV-Unfall mit vier Toten in Berlin-Mitte gab der Angeklagte nun zu, entgegen ärztlichen Rats nach einem epileptischen Anfall wieder Auto gefahren zu sein.

Im Prozess um einen SUV-Unfall mit vier Toten in Berlin-Mitte hat sich der Angeklagte zu ärztlichen Hinweisen im Vorfeld des Unglücks geäußert. Demnach habe er bereits einen Monat nach einem ersten epileptischen Anfall wieder am Steuer seines Wagens gesessen – entgegen ärztlichen Rats.



Rund sechs Monate vor dem Unfall hatte er den ersten Anfall erlitten, danach habe ihm ein Arzt erklärt, dass er drei Monate lang kein Fahrzeug führen solle, sagte der 44-Jährige am Montag vor dem Landgericht der Hauptstadt.



Die ersten vier Wochen habe er sich strikt daran gehalten. Nachdem dann bei Untersuchungen "keinerlei Auffälligkeiten" festgestellt worden seien, sei er "gelegentlich kürzere Strecken gefahren". Aus seiner Sicht sei es "eine Empfehlung, kein gesetzliches Verbot" gewesen. Laut "Tagesspiegel" soll sein Neurologe dem Angeklagten noch zehn Tage vor dem Unfall hinterhergerufen haben, dass er daran denken solle, kein Auto zu fahren.

SUV-Fahrer hatte laut Anklage "strukturelle Epilepsie"

Die Staatsanwaltschaft wirft dem angeklagten Unternehmer vor, das schwere Auto gefahren zu haben, obwohl bei ihm eine strukturelle Epilepsie bestanden habe. Er habe erkennen können, dass er gesundheitlich nicht in der Lage gewesen sei, das Fahrzeug sicher zu führen. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Fall hatte bundesweit für Empörung gesorgt.

Figuren, die die Opfer darstellen, liegen bei der Mahnwache zum Jahrestag des SUV-Unfalls im September 2020 in der Invalidenstraße am Boden (Archivbild): Der Unfall hatte für viel Anteilnahme in der Stadt gesorgt. (Quelle: Sommer/dpa)



Am 6. September 2019 war das Auto über die Gegenfahrbahn hinweg von der Invalidenstraße in der Innenstadt abgekommen. Grund soll ein epileptischer Anfall des Fahrers gewesen sein. Der Wagen rammte eine Ampel, tötete die vier Menschen auf dem Gehweg und durchbrach einen Bauzaun. Unter den Opfern war auch ein dreijähriger Junge.

SUV-Fahrer fährt vier Menschen tot: Fahrer hatte in Vergangenheit epileptischen Anfall

Im Mai 2019 habe er den ersten epileptischen Anfall erlitten, so der Angeklagte. Es sei im Schlaf geschehen. Seine Frau habe den Notarzt gerufen. Er habe ein Medikament erhalten und sei davon ausgegangen, dass dadurch ein erneuter Anfall verhindert wird. "Ich dachte auch, wenn es am Tage passiert, merkt man es und hat es unter Kontrolle", schilderte der Angeklagte.

Der Unternehmer sagte weiter, Anfang August 2019 sei in einer Klinik in der Schweiz ein minimalinvasiver Eingriff wegen eines kleinen Tumors in seinem Kopf erfolgt. Danach sei ihm geraten worden, für die nächsten vier Wochen nicht Auto zu fahren.



Dass nach dieser Zeit seine Fahrtauglichkeit neurologisch begutachtet werden müsste, sei nach seiner Erinnerung nicht thematisiert worden. Es sei ihm gesundheitlich gut gegangen. Zudem habe er weiterhin das Medikament eingenommen. Der Prozess wird am 3. November fortgesetzt.