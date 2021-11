Beutezug in Berlin

Dreiste Diebe klauen kompletten Geldautomaten

09.11.2021, 09:18 Uhr | t-online, mtt

Polizeieinsatz in Berlin (Archivbild): Die Beamten hoffen, den Dieben mit Kameraaufnahmen auf die Spur zu kommen. (Quelle: Sabine Gudath/imago images)

In Berlin haben Diebe auf dem Gelände einer Tankstelle zugeschlagen: Sie kamen mit einem Transporter – und fuhren mit einem ganzen Geldautomaten wieder davon.

Im Berliner Stadtteil Steglitz haben Diebe einen kompletten Geldautomaten entwendet. Wie ein Polizeisprecher t-online sagte, fuhren die Ganoven gegen 1 Uhr in der Nacht zu Montag mit einem Transporter an einer "Sprint"-Tankstelle in der Körnerstraße vor.

Ein Zeuge habe beobachtet, wie zwei Personen das Gerät auf dem Tankstellengelände aus der Verankerung lösten, ins Fahrzeug luden und dann in der Nacht verschwanden. "Offenbar waren die Diebe recht schnell bei ihrer Arbeit", sagte der Polizeisprecher. "Als wir vor Ort ankamen, waren sie jedenfalls schon weg."

Beutezug in Berlin: Polizei hofft auf Kameraaufnahmen

Wie viel Geld im Automaten war, verrät die Polizei Berlin nicht. Nun würden Kameraaufnahmen an der zum Tatzeitpunkt geschlossenen Tankstelle ausgewertet, um Hinweise auf die Täter zu erhalten, hieß es. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) habe die Ermittlungen übernommen.



Der Polizeisprecher zu t-online: "Dass Diebe komplette Geldautomaten stehlen, kommt eher selten vor. Normalerweise versuchen Banden, durch Sprengung der Automaten an das Geld zu kommen."