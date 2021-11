Angriff in Berliner Tram

Jugendlicher kippt Flüssigkeit auf Fahrgäste – sieben Verletzte

22.11.2021, 10:25 Uhr | t-online, ASS

Gefährliche Körperverletzung in Berlin-Lichtenberg: Aus einer Gruppe Jugendlicher heraus sind mehrere Fahrgäste mit einer reizenden Flüssigkeit angegriffen worden. Sieben Menschen wurden verletzt.

Bei einem Angriff in einer Berliner Straßenbahn sind am Sonntagabend sieben Menschen im Alter zwischen 18 und 58 Jahren verletzt worden. Das teilte die Polizei Berlin am Montag mit.

Demnach war eine Gruppe Jugendlicher gegen 20.30 Uhr in einer Tram der Linie M17 unterwegs gewesen. In Höhe der Haltestelle Kleingartenanlage Bielefeldt soll einer der Jugendlichen dann eine klebrige Flüssigkeit auf insgesamte sieben Passagiere geschüttet oder gesprüht haben, so die Polizei. Anschließend stieg die Gruppe aus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Tramfahrer, der die Situation beobachtet hatte, alarmierte die Polizei und stellte die Straßenbahn an der Station Allee der Kosmonauten Ecke Rhinstraße ab. Die Geschädigten klagten über leichte Atemwegs- und Augenreizungen. Sie ließen sich teilweise ambulant im Krankenhaus behandeln.

Worum es sich bei der Flüssigkeit genau handelt, werde nun, genau wie die Hintergründe der Tat, ermittelt, so die Polizei.