Berlin

79-Jähriger von Laster erfasst und schwer verletzt

30.11.2021, 08:58 Uhr | dpa

Ein 79 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Reinickendorf von einem Laster erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, überquerte der Mann am Montagnachmittag die Straße, als der 23 Jahre alte Fahrer des Lasters nach links in die Straße einbiegen wollte. Der 79-Jährige kam in ein Krankenhaus.