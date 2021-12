Designer hat geklagt

BVG muss auf "Urban Jungle"-Muster verzichten

10.12.2021, 16:27 Uhr | dpa

Sitze mit dem "Urban Jungle"-Muster in einer U-Bahn der BVG (Archivbild): Die Muster werden ohnehin nach und nach ausgetauscht. (Quelle: Frank Sorge/imago images)

Rot, weiß, blau und schwarz kringeln sich die Farben auf den U-Bahn-Sitzen. Auf dieses typische Muster müssen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zukünftig verzichten – und wohl eine saftige Strafe zahlen.

Seit vielen Jahren sitzen Fahrgäste in Berlins Bussen und U-Bahnen auf Bezügen, deren fleckig-bunte Muster an Würmer erinnern. Nun sind die Tage dieses Designs gezählt. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) dürfen das Muster "Urban Jungle" nicht mehr nutzen. Das hat der Designer des Musters vor dem Landgericht Hamburg durchgesetzt. Er hatte das "Würmchenmuster" in den 80er Jahren entworfen.

Wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte, hatte der Mann auf Urheberrechtsschutz geklagt. Zunächst hatten die "Berliner Zeitung" (Freitag) und der "Tagesspiegel Checkpoint" über den Fall berichtet.

Für die BVG könnte es teuer werden

Zwar müssen nun keine Sitze herausgerissen werden; das würde den Verkehr zu sehr beeinträchtigen. Aber die BVG darf das Design nicht mehr auf Fahrkarten und Autos verwenden und keine Fan-Artikel in dem Muster mehr verkaufen – und davon gibt es von Tassen bis Socken eine Menge. Unter Sammlern teuer gehandelt werden noch immer Turnschuhe, die die BVG vor einer Weile mit einer Jahreskarte und dem Muster versehen ließ.

Schuhkartons der Adidas EQT Support 93/Berlin BVG Edition auf einer Ladentheke (Archivbild).: Die Schuhe wurden für 180 Euro pro Paar, in einer begrenzten Zahl von 500 Exemplaren, verkauft. (Quelle: Emmanuele Contini/imago images)

"Daneben muss die BVG dem Kläger Auskunft über den Umfang solcher Nutzungen und über daraus erzielte Umsätze und Gewinne seit Ende 2018 erteilen", teilte das Landgericht mit. Es bestehe ein Schadensersatzanspruch und ein Anspruch des Klägers auf Herausgabe der betroffenen Waren und Erzeugnisse zur Vernichtung.

Die BVG prüft zwar, ob sie dagegen in Berufung geht, jedoch wird das Design für Sitzpolster ohnehin allmählich ausgemustert. Die Sitze neuer Fahrzeuge erhalten schon seit einigen Jahren ein anderes Design.