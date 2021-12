Berlin

Opferbeauftragter kann Kritik von Anschlagsopfern verstehen

16.12.2021, 15:43 Uhr | dpa

Fünf Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zieht Berlins Opferbeauftragter Roland Weber eine gemischte Bilanz. Es sei insbesondere bedauerlich, dass sich ein Teil der Betroffenen von Behörden nicht angemessen behandelt fühlten und unzufrieden mit der Aufklärung der Hintergründe des Anschlags seien. "Ich kann das verstehen", sagte Weber der Deutschen Presse-Agentur. Betroffene und Hinterbliebene hätten eine "unglückliche Kommunikation von Stunde Null an" erlebt.

So haben einige Opfer und Hinterbliebene in Briefen an Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (beide SPD) eine weitere Aufklärung der Hintergründe der Tat durch den Bundestag gefordert. Es seien viele Fragen offen geblieben im Abschlussbericht des parlamentarischen Untersuchungsausschusses, "und die Opfer und Ersthelfer wurden nicht gehört", hieß es darin. Eine Wiederaufnahme der Arbeit des Untersuchungsausschusses sei daher notwendig.

Unterdessen sind rund 200 Anträge an das Versorgungsamt nach dem Opferentschädigungsgesetz nach Angaben Webers überwiegend positiv entschieden worden. Gegen die Entscheidungen gebe es lediglich vier Klagen bei Sozialgerichten und zwei Widersprüche, berichtete der Opferbeauftragte. Die Höhe der Opferrente beträgt nach Angaben des Bundesopferbeauftragten Edgar Franke je nach Grad der Schädigung zwischen 156 Euro und 811 Euro.

Von den vom Bund bereitgestellten Härteleistungen für terroristischer Anschläge sind demnach mehr als 3,7 Millionen Euro an die Opfer des Anschlags in Berlin gezahlt worden. Damit floss ein Großteil des vom Bund bereitgestellten Geldes an die Betroffenen und Hinterbliebenen des Berliner Terroranschlags. Nach dem Abschlussbericht von Franke wurden insgesamt bislang rund 5,58 Millionen Euro an Härteleistungen ausgezahlt.

Inzwischen gibt es in 14 Bundesländern einen Opferbeauftragten, lange Jahre gab es diese Funktion nur in Berlin. "Der Anschlag war eine Zäsur", so Weber, der dieses Amt seit 2012 ausübt. "In den vergangenen fünf Jahren ist in diesem Bereich so viel geschehen wie nie zuvor", so der Rechtsanwalt.

An diesem Sonntag ist zum fünften Jahrestag ein Gedenken geplant. Dann wird auch der Name eines weiteren Opfers an dem Mahnmal "Der Riss" zu lesen sein - zunächst provisorisch, wie Weber erklärte. Nach dem Winter soll das Denkmal dann entsprechend geändert werden. Der 49-Jährige war im vergangenen Oktober an den Folgen einer schweren Kopfverletzung gestorben, die er bei dem Anschlag erlitten hatte.

Der islamistische Terrorist Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. Insgesamt starben 13 Menschen infolge des Anschlags, mehr als 100 wurden verletzt.