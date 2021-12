Berlin

Hessens CDU-Chef Bouffier: Merz hat Herkulesaufgabe vor sich

17.12.2021, 16:05 Uhr | dpa

Hessens CDU-Chef Volker Bouffier hat dem frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz zu seinem Sieg bei der CDU-Mitgliederbefragung gratuliert. "Er hat nun eine Herkulesaufgabe vor sich, bei der wir ihn geschlossen und nach Kräften unterstützen werden", erklärte der Ministerpräsident am Freitag in Wiesbaden. Die hohe Wahlbeteiligung bei der CDU-Mitgliederbefragung sei ein deutliches Zeichen für eine auch in der Breite engagierte und lebendige Partei.

Merz erhielt bei der CDU-Mitgliederbefragung mit 62,1 Prozent die notwendige absolute Mehrheit. Auf den Außenpolitiker Norbert Röttgen entfielen demnach 25,8 Prozent der Stimmen, auf den früheren Kanzleramtschef Helge Braun 12,1 Prozent. Die Beteiligung an der ersten Mitgliederbefragung in der Geschichte der CDU lag bei 66,02 Prozent.

Die rund 400.000 Parteimitglieder konnten erstmals in der Geschichte der CDU eine Vorentscheidung über den Vorsitz treffen. Offiziell muss der neue Parteichef von den 1001 Delegierten bei einem digitalen Parteitag am 21./22. Januar gewählt werden. Es gilt als sicher, dass sich die Delegierten an das Votum der Mitglieder halten. Anschließend muss dieses noch per Briefwahl bestätigt werden.