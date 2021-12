Potsdam

Brandenburger holen sich mehr seelsorgerischen Trost

18.12.2021, 08:27 Uhr | dpa

Brandenburgs Seelsorger mussten in den vergangenen Jahren immer mehr Anfragen bewältigen. Der größere Bedarf ist unter anderem auf die Corona-Krise zurückzuführen. "Gerade seit der Pandemie wurden die Zahlen intensiver aufgearbeitet und es gab in den Lockdowns teils bis zu 50 Prozent höheren Bedarf", berichtet Beate Müller von der Telefonseelsorge in Potsdam. Diese sowie die anderen beiden in Cottbus und Frankfurt (Oder) nehmen jedes Jahr über 25.500 Anrufe entgegen.

Durch Corona-Auflagen wird die Seelsorge in den Krankenhäusern nicht leichter. Die etwa 20 Ehrenamtlichen des katholischen Erzbistums Berlin waren dennoch präsent und überraschten mit Musik-, Telefon- oder Briefaktionen. Mehr Einsätze hatten die 180 Notfallseelsorger zuletzt im Land. 2020 waren es 935 - in den Vorjahren um die 800.