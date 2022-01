Hermannplatz in Berlin

Aufzug in Neukölln mit Flüssigkeit beschmiert – Polizei ermittelt

03.01.2022, 07:39 Uhr | pb, t-online

U-Bahnhof Hermannplatz in Berlin (Symbolfoto): Die Polizei untersuchte in der Nacht eine Flüssigkeit, die dort verschüttet worden war. (Quelle: Travel-Stock-Image/imago images)

Was haben Unbekannte da am Hermannplatz verschüttet? Die Berliner Polizei ermittelt die Hintergründe einer mysteriösen Flüssigkeit, die am U-Bahnhof verschüttet wurde. Laut einem Bericht soll sie ätzend sein.

Eine ungewöhnliche Flüssigkeit, die an einem Aufzug im Berliner Stadtbezirk Neukölln verschüttet worden ist, beschäftigt die Polizei. In der Nacht zu Montag wurde den Beamten gegen 0.45 Uhr gemeldet, dass Unbekannte die rätselhafte Flüssigkeit an einem Aufzug oberhalb der U-Bahn-Station Hermannplatz verschüttet hatten.

Die "B.Z." hatte zunächst berichtet, dass es sich bei dem Material um gefährliche Flusssäure handeln solle. Diese Flurwasserstoffsäure ist gesundheitsschädlich, sie wirkt stark ätzend auf Haut und Augen.



Berlin: Flüssigkeit legt BVG-Aufzug lahm

Ein Polizeisprecher konnte t-online am Morgen jedoch nicht bestätigen, dass es sich bei dem gefundenen Material tatsächlich um Flusssäure handle.

Er bestätigte jedoch, dass das Kriminaltechnische Institut nun ermitteln wird, worum es sich bei der Flüssigkeit genau handle. Der U-Bahn-Verkehr in Neukölln war von der Aufzugsperrung am Morgen nicht betroffen.