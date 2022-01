Großaufgebot in Berlin

19-Jähriger schießt vom Balkon – Drogenfund

10.01.2022, 11:16 Uhr | JL, t-online

Drogen, Munition und Feinwaagen: Ein Mann hat von seinem Balkon aus in die Luft geschossen. Die Polizei sperrte die Gegend – und fand mehr als nur die Waffe des Schützen.

Am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain soll am Sonntagnachmittag eine Person mit einer Waffe in die Luft geschossen haben. Das berichtete die Berliner Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Mann soll auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gestanden und gefeuert haben, Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Die rückte prompt an und sperrte die Gärtnerstraße für etwa zwei Stunden. Ein 19-jähriger Verdächtiger wurde vor dem Wohnhaus festgenommen, seine Wohnung im dritten Stock durchsucht. Dabei fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe, diverse Munition, eine Machete, mutmaßlich Drogen, Verpackungsmaterial dafür sowie mehrere Feinwaagen.



Darüber hinaus entdeckten die Einsatzkräfte einen unterschlagenen Führerschein und einen Aufenthaltstitel, welche sie ebenfalls beschlagnahmten. Die Ermittlungen dauern noch an.