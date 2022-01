Brand in Neukölln

Flammen in Mehrfamilienhaus – Feuerwehr rettet 20 Personen

17.01.2022, 08:16 Uhr | t-online, KS

Feuerwehr in Berlin-Neukölln: In der Nacht wurden 20 Personen gerettet. (Quelle: Morris Pudwell)

In Berlin hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhauses Feuer gefangen. Der Rauch verbreitete sich im gesamten Gebäude, weshalb die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot anrückten.

Am späten Sonntagabend gegen 23.49 Uhr ist die Berliner Feuerwehr wegen eines Brandes in der Hermannstraße in Berlin-Neukölln alarmiert worden. Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohngebäudes stand in Flammen.

Nach Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Rauch verbreitete sich jedoch im gesamten Gebäude, weshalb auch andere Bewohner gefährdet waren.

Brand in Berlin: 84 Rettungskräfte im Einsatz

Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, habe man 20 Personen durch das Treppenhaus gerettet. Zwischenzeitlich wurde die Alarmierung "MANV" (Massenanfall von Verletzten, Anm. d. Red.) ausgelöst. Die Betroffenen wurden in einem "Evakuierungsbus" der BVG untergebracht. Vier Personen kamen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort: 84 Einsatzkräfte waren in der Hermannstraße im Einsatz. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.