Vorfall im Kraftwerk

Im Video zu hören: Mysteriöses Donnern erschreckt Anwohner

21.01.2022, 08:50 Uhr | aj, t-online

Gruseliger Lärm in der Hauptstadt: Mitten in der Nacht ist in Teilen Berlins dieses Geräusch zu hören. Viele Menschen meldeten die Geräusche mit Besorgnis, auch in den sozialen Medien.

Gruseliger Lärm in der Hauptstadt: Mitten in der Nacht ist in Teilen Berlins ein lautes Donnern zu hören. Viele Menschen melden die Geräusche mit Besorgnis. Der Krach erinnert an einen ähnlichen Vorfall vor einigen Jahren.

Verwunderung über ohrenbetäubenden Donner und lang gezogenes Grummeln mitten in der Nacht in Teilen Berlins: In den sozialen Netzwerken zeigten sich Anwohner besorgt über den Krach, der etwa alle 15 Sekunden in mehreren Stadtteilen der Hauptstadt ertönte.



Einige Nutzer auf Twitter teilten Videos, in denen das mysteriöse Dröhnen zu hören war. Viele kommentierten, wie gruselig der Lärm doch sei. Andere fragten, woher das Geräusch, das mehrfach wie ein lauter Gong beschrieben wurde, denn stammen könnte.

"Explodiert etwas in Berlin? Oder was ist das für ein Krach?", schrieb ein Nutzer auf Twitter. "Ja, in Mitte hört es sich an wie Donner", schreibt ein anderer. Und weiter: "Oder Artillerie?"

Berlin: Was war Ursache für mysteriöse Geräusche?

Doch was steckte wirklich dahinter? Auf Nachfrage von t-online erklärt Vattenfall, es sei in der Nacht im Heizkraftwerk Reuter im Berliner Ortsteil Siemensstadt durch das Öffnen von Sicherheitsventilen zu den lauten Geräuschen gekommen. Wie die Polizei gegenüber mehreren Medien erklärte, habe keine Gefahr für Anwohner bestanden.

Der Fall erinnert an einen Vorfall im Juli 2017. Auch hier hatten Berliner von einem ungewöhnlichen Lärm in der Nacht berichtet. Die damalige Auflösung: Ein Waschbär war in das Heizkraftwerk eingedrungen. Das Tier hatte im eigentlich gesicherten Bereich einer Schaltanlage einen Kurzschluss im Trafo ausgelöst.



Ein Sprecher erklärte: Durch den Kurzschluss sei auch eine Dampfturbine ausgefallen. Der Wasserdampf in den Röhren wurde demnach in die Atmosphäre geleitet und löste den Lärm aus.