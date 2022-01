Berlin

Hinweis auf Maskenpflicht: Mann verprügelt Taxifahrer

22.01.2022, 14:08 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Mann hat nach Polizeiangaben einen Taxifahrer in Berlin-Schöneberg verprügelt, nachdem der ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hat. Der Unbekannte sei in der Hedwig-Dohm-Staße ohne Maske zugestiegen, habe die Bitte seines Fahrers ignoriert und ihm stattdessen mehrmals gegen den Kopf geschlagen, teilte die Polizei am Samstag mit. Anschließend soll er dem flüchtenden 47-Jährigen sogar hinterhergerannt sein und ihn zu Boden geschlagen haben.

Rettungskräfte behandelten den Verletzten ambulant. Der Angreifer verschwand nach der Tat am Freitagnachmittag, ließ allerdings Kleidungsstücke im Auto zurück, die von der Polizei nun ausgewertet werden. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein.