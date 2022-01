Berlin

Hertha hofft: Derby-Wiedergutmachung gegen FC Bayern

23.01.2022, 00:38 Uhr | dpa

Ein Fußballspieler ist am Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach der Derby-Pleite gegen den 1. FC Union steht Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga gleich vor der nächsten richtig schweren Aufgabe. Im Heimspiel gegen den FC Bayern sind die Berliner heute (17.30 Uhr/DAZN) natürlich der große Außenseiter. In den letzten 20 Jahren konnte die Hertha gegen den Branchenprimus aus München nur zwei Heimspiele gewinnen.

Dennoch glaubt Trainer Tayfun Korkut an die Chance zu einer Überraschung. "Ich weiß, wie es geht", erinnerte er an seinen Erfolg mit dem VfB Stuttgart gegen die Bayern vor fast vier Jahren. In der Tabelle trennen die Hertha als 13. vom Spitzenreiter 24 Punkte. Korkut hofft, dass Top-Stürmer Stevan Jovetic nach seiner Wadenverletzung wieder einsatzbereit ist.