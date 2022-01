Berlin

Frauen zahlen beim Friseur mehr: Geht auch anders

27.01.2022, 05:28 Uhr | dpa

Frauen werden aus Expertensicht auch in Zukunft in Friseursalons meistens mehr bezahlen als Männer. Sie seien bereit, für Schönheit mehr Geld auszugeben, sagte Martin Fassnacht, Professor für Marketing der Wirtschaftshochschule WHU in Düsseldorf, der Deutschen Presse-Agentur.

Dagegen will der Berliner Starfriseur Shan Rahimkhan in seinen zwei Salons am Berliner Kurfürstendamm und Gendarmenmarkt ab sofort ein Zeichen setzen. Auf den Preisschildern ist nicht mehr die gewohnte Aufteilung nach Männerhaarschnitt und Damenhaarschnitt zu finden. Er berechnet den Preis für einen Haarschnitt nun nach Zeit und Aufwand, also genderneutral. Für ihn sei das ein längst überfälliger Schritt. "Es kann ja nicht sein, dass Frauen mehr zahlen als Männer, obwohl da der gleiche Zeitaufwand dahinter steckt", sagt Rahimkhan.