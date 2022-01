Berlin

Frank Zander: Familie stärkt ihm den Rücken

28.01.2022, 06:45 Uhr | dpa

Sänger Frank Zander sitzt in seiner privaten Kneipe in Charlottenburg. Foto: Paul Zinken/dpa (Quelle: dpa)

Entertainer Frank Zander legt Wert auf den familiären Zusammenhalt. "Wenn es einem dreckig geht, braucht man sowas", sagte der Berliner der Deutschen Presse-Agentur. "Die ganze Familie stärkt mir wirklich den Rücken." Wenn Kollegen in siebter Ehe verheiratet sind und sechs Kinder haben, sowas ist nichts für ihn, wie er sagt. Mit seiner Frau Evy (74) streite er viel. Aber das sei wohl genau das Salz in der Suppe. "Ich bin ein Straßenköter und sie ist ein Kampf-Frettchen." Wenn sich ihm andere Frauen näherten, bedeute das: "Feindschaft, sofort".

Am 4. Februar wird Zander 80 Jahre alt. Den Geburtstag will er wegen der Pandemie nur in kleinerer Runde feiern. Er hofft, dass "es noch ein bisschen weitergeht". Worauf er Lust hätte: Mal wieder nach Ibiza zu fahren, vielleicht eine kleine Tournee, Bilder malen, Musizieren, Videos angucken und schneiden - "und verrückte Ideen entwickeln".

Mit seiner Frau ist Zander mehr als 50 Jahre verheiratet. Sohn Marcus (53) ist sein Manager, Enkel Elias (20) spielt in seiner neuen Single ("Freunde wie Felsen") Schlagzeug. In Berlin ist der Sänger ("Hier kommt Kurt") besonders für sein Engagement für Obdachlose bekannt, außerdem singt er die Stadionhymne für den Fußballclub Hertha BSC.