Corona-Inzidenz in Sachsen fast wieder bei 1000

09.02.2022, 07:55 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist wieder gestiegen und lag am Mittwoch mit 993,2 nur noch knapp unter der 1000er Marke. Die Gesundheitsämter meldeten 11.017 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden, wie das Robert Koch-Institut in Berlin mitteilte. Zudem wurden 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Bundesweit stieg der Wert der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auf 1450,8.

Derzeit liegt der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens in Sachsen im Norden des Landes. Die höchste Inzidenz wies am Mittwoch die Stadt Leipzig mit 1301,4 auf, gefolgt von den Landkreisen Leipzig mit 1276,0 und Nordsachsen mit 1259,1. Mit einer Inzidenz von 531,9 verzeichnete die Stadt Chemnitz den landesweit niedrigsten Wert.