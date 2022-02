Berlin

Kipping: Mehr gegen Verdrängung Ärmerer aus Innenstadt tun

09.02.2022, 08:59 Uhr | dpa

Die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) will mehr gegen die Verdrängung ärmerer Menschen aus der Innenstadt tun. Man müsse darauf achten, "dass in ganz bestimmten Stadtteilen nicht nur Luxuswohnungen entstehen und dass städtischer Grund und Boden nicht mehr privatisiert wird", sagte Kipping am Mittwoch im Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb). Stattdessen müsse eher weiterer angekauft werden, um mehr Gestaltungsspielraum zu gewinnen.

"Wenn man eine gute soziale Durchmischung möchte, beginnt das mit einer entsprechenden Bodenpolitik und Stadtentwicklungspolitik", sagte Kipping. Sozialpolitik könne abfedernd wirken. Dazu gehöre konkret etwa die Entstehung neuer Stadtteilzentren, um in allen Kiezen und Nachbarschaften "attraktive Begegnungsorte" zu schaffen.