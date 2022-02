Unfall in Berlin

Frau von Tram erfasst – schwer verletzt

11.02.2022, 18:31 Uhr | dpa

Tram in Berlin (Symbolbild): Die 55-Jährige und der Tram-Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)

Bei einem Unfall mit einer Tram hat eine 55-Jährige in Berlin schwere Verletzungen erlitten. Sie war über einen Zaun geklettert, um die Gleise zu überqueren.

In Berlin-Mitte ist eine 55-jährige Fußgängerin von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden, das teilte die Polizei am Freitag mit.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte die Frau von einem Grünstreifen der Karl-Liebknecht-Straße kommend über einen etwa 80 Zentimeter hohen Zaun klettern, um die Straßenbahntrasse zu überqueren.



Trotz Gefahrenbremsung der Tram wurde die 55-Jährige am Donnerstagabend von der Straßenbahn erfasst. Dabei erlitt sie schwerste Kopfverletzungen sowie Frakturen am gesamten Körper. Auch der 51-jährige Tram-Fahrer, der laut Polizei sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens stand, wurde in eine Klinik gebracht.