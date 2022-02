Berlin

Berlinale erwartet Stars: Dresen stellt neuen Film vor

12.02.2022, 02:42 Uhr | dpa

Der Regisseur Andreas Dresen ("Gundermann") stellt am Samstag bei der Berlinale seinen neuen Film vor. Er erzählt die Geschichte des Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz - und zwar aus der Perspektive der Mutter. "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ist der erste deutsche Beitrag im Wettbewerb um die Bären-Trophäen.

Aus Frankreich kommt der Film "Both Sides of the Blade" mit Juliette Binoche. Der aus Kambodscha stammende Filmemacher Rithy Panh stellt "Everything Will Be Ok" vor, die indonesische Regisseurin Kamila Andini präsentiert ihren Film "Nana".

Die britische Oscarpreisträgerin Emma Thompson wird abseits des Wettbewerbs in der Berlinale-Special-Reihe erwartet. In "Good Luck to You, Leo Grande" spielt sie eine pensionierte Lehrerin, die die Dienste eines jungen Sexarbeiters in Anspruch nimmt. Das Filmfestival findet dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie in verkleinerter Form statt, die Preise werden bereits am Mittwoch verkündet.