Berlin

Christliches Friedensgebet: "Krieg ist Wahnsinn"

12.02.2022, 15:24 Uhr | dpa

Die christlichen Kirchen in Berlin haben gemeinsam für den Frieden in der Ukraine gebetet. "Krieg ist immer ein großes Unrecht, Krieg ist immer eine Ansammlung von Tragödien und Verbrechen, Krieg ist Wahnsinn", sagte Berlins evangelischer Bischof Christian Stäblein am Samstag in der Charlottenburger Kirche Maria Regina Martyrum. "Krieg soll um Gottes Willen nicht sein."

Stäblein sagte, schon jetzt herrsche in der Ostukraine Krieg. Etwa 14.000 Menschen seien gestorben, zwei Millionen Menschen seien geflohen oder vertrieben worden. "Hört auf mit dem Krieg und sucht den Frieden", mahnte der Bischof. Und er fügte hinzu: "Wir rufen den Aggressoren zu: Hört auf, die Ukraine zu bedrohen. Hört auf, die Menschen in der Region und die Menschen in ganz Europa in Angst und Schrecken zu versetzen."

An dem Friedensgebet waren neben der Katholischen und der Evangelischen Kirche auch die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten und die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland beteiligt. Hintergrund ist die Befürchtung, Russland könnte die Ukraine angreifen.