Berlin

Drogenschmuggel per Post: Prozess gegen vier Angeklagte

15.02.2022, 00:39 Uhr | dpa

In einem Prozess wegen Drogenschmuggels per Post müssen sich vier Angeklagte ab heute (09.00 Uhr) vor dem Berliner Landgericht verantworten. Einem 35-Jährigen wird vorgeworfen, Mitglied einer albanischen Bande gewesen zu sein, die kiloweise Marihuana von Spanien nach Deutschland geschmuggelt habe. Das Rauschgift sei auf dem Postweg ins Land gekommen. Aufgabe des 35-Jährigen sei es laut Ermittlungen gewesen, die Entgegennahme der Pakete zu organisieren. Die weiteren Angeklagten im Alter von 29 bis 41 Jahren sollen den 35-Jährigen unterstützt haben. Ihnen wird Beihilfe zur Last gelegt.