Vier Tote bei Auto-Unfall: Urteil gegen Fahrer erwartet

17.02.2022, 05:03 Uhr | dpa

Im Prozess um einen Unfall mit vier Toten in der Berliner Innenstadt will das Landgericht am Donnerstag (9.30 Uhr) sein Urteil sprechen. Die Anklage wirft dem Autofahrer fahrlässige Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafe von einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung gefordert. Aus ihrer Sicht hätte der 45-Jährige wegen einer strukturellen Epilepsie und einer Gehirnoperation nur einen Monat zuvor nicht am Steuer des SUV sitzen dürfen. Die Verteidigung hat auf Freispruch plädiert. Zentral war im Prozess die Frage, ob ein epileptischer Krampfanfall für den Fahrer vorhersehbar war.

Der schwere Wagen des Angeklagten war am 6. September 2019 über die Gegenfahrbahn hinweg von der Invalidenstraße abgekommen. Der Fahrer soll wegen eines epileptischen Anfalls das Gaspedal durchgedrückt haben. Der SUV des Mannes überschlug sich und tötete vier Menschen auf dem Gehweg, das jüngste Opfer war ein dreijähriger Junge.