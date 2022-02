Magdeburg

Leichter Rückgang der Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt

22.02.2022, 08:11 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen leicht gesunken. Der Wert lag am Dienstag bei 1525,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie aus Zahlen des Robert Koch-Institutes (RKI) hervorgeht. Einen Tag zuvor hatte die Inzidenz in Sachsen-Anhalt noch bei 1550,9 gelegen. Landesweit kamen binnen 24 Stunden 3459 Corona-Neuinfektionen dazu. Bundesweit lag der Wert am Dienstag nach RKI-Daten bei 1306,8 am Vortag hatte er bei 1346,8 gelegen.

Das höchste Infektionsgeschehen in Sachsen-Anhalt hatte laut RKI-Zahlen vom Dienstag der Landkreis Jerichower Land mit einer Inzidenz von 2174,4, gefolgt von Magdeburg mit 2067,2. Die niedrigsten Werte wiesen der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit 1142,4 und der Burgenlandkreis mit 1165,6 auf.

Dem RKI wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben im Bundesland im Zusammenhang mit dem Coronavirus 4707 Menschen.