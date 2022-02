Demonstration gegen Putin

"Wir wollen Widerstand zeigen"

Am Dienstag hatte nach Putins Rede auch der russische Föderationsrat einem Militäreinsatz in der Ostukraine zugestimmt. Jetzt protestierten hunderte proukrainische Demonstranten in Berlin. (Quelle: Reuters)

Die Lage in der Ostukraine eskaliert. In Berlin ziehen deshalb hunderte in Deutschland lebende Ukrainer vor die russische Botschaft. t-online hat sie begleitet.

"Stop Putin, stop war" (übersetzt: "Stoppt Putin, stoppt Krieg", Anm. d. Red.), steht auf einem Banner der Demonstrierenden. Wegen des eskalierenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sind am Dienstagnachmittag mehr als 600 Demonstrierende vor der russischen Botschaft in Berlin zusammengekommen. Unter dem Titel "Ukrainians will resist" (übersetzt: "Ukrainer werden Widerstand leisten", Anm. d. Red.) haben sie sich auf der Straße unter den Linden versammelt. t-online hat mit einigen der Demonstrierenden darüber gesprochen, was sie auf die Straße treibt.

Kateryna Derdiuk: "Putin sagt so viel Unsinn"

Kateryna Derdiuk: Die 23-Jährige ist in Kiew geboren. (Quelle: K. El-Helaifi)



Kateryna Derdiuk trägt die Fahne ihres Heimatlandes um den Hals. Die 23-Jährige ist in der Ukraine geboren, in Kiew, erzählt sie t-online. "Ich habe sehr viele Freunde, die in den Gebieten Donezk und Luhansk wohnen und ich mache mir echt Sorgen, was mit ihnen passiert", so Derdiuk. Sie habe die Organisation mit ihren Freunden gegründet. "Als wir gestern die Nachrichten lasen, haben wir sehr spontan diese Demonstration angekündigt. Ich mache mir einfach Sorgen wegen der Rede gestern von Wladimir Putin. Er sagt so viel Irrsinn und wir wollen Widerstand zeigen. Wir wollen zeigen, dass die Ukraine nicht einfach so aufgeben wird. Ukrainians will resist!"

Daniil Zverkhanovskyi: "Putin geht so weit, wie er es schafft"

Daniil Zverkhanovskyi: Der 27-Jährige hat Familie in der Ukraine. (Quelle: K. El-Helaifi)



Auch Daniil Zverkhanovskyi trägt die ukrainische Fahne. "Ich bin hier, um gegen die russische Invasion zu protestieren", sagt der 27-Jährige. "Es betrifft mich sehr. Meine Eltern sind in Kiew. Ich habe zwar keine Familie direkt in der Konfliktzone, aber in meiner Familie gibt es auch einen Reservisten, der für den Kampf bereitsteht." Zverkhanovskyi erklärt, er habe besonders davor Angst, "dass die europäischen Partner und Deutschland nicht streng genug reagieren". Er versuche optimistisch zu sein, Angst habe er dennoch, davor, dass der Westen die Invasion für nicht stark genug hält oder es bei geringen Sanktionen bleibt. "Putin geht so weit, wie er gehen darf und wie er es schafft", glaubt Zverkhanovskyi.

Olena Sukhanova: "Ich sage 'Nein!' zu Putin und zu dem Krieg."

Olena Sukhanova: Die 35-Jährige will ihr Land unterstützen, in dem ihre Familie lebt. (Quelle: K. El-Helaifi)



Auch Olena Sukhanova kommt aus der Ukraine. "Ich bin hier, weil ich mein Land und meine Bevölkerung unterstützen will", erklärt die 35-Jährige. "Ich will keinen Krieg in meinem Land. Ich mache mir Sorgen um meine Familie, die dort lebt", sagt Sukhanova. Für sie sei klar, dass Luhansk und Donezk Teil von der Ukraine seien. "Ich sage 'Nein!' zu Putin und zu dem Krieg."

Pavlo Kovalchuk: "Die Ukraine ist allein"

Pavlo Kovalchuk: Der 27-Jährige hat seine ganze Familie in der Ukraine. (Quelle: K. El-Helaifi)



Pavlo Kovalchuk wollte eigentlich schon am vergangenen Samstag auf die Demonstration kommen "Ich bin Ukrainer und meine ganze Familie ist dort", sagt der 27-Jährige auf Englisch zu t-online. "Wir sind so besorgt über die ganze Situation. Wir haben das Gefühl, dass Europa keine ernsthaften Schritte unternimmt, um die Situation im Osten der Ukraine zu deeskalieren", sagt Kovalchuk. Die Behauptung in Putins Rede, die Ukraine habe vor Lenin und den sowjetischen Führern überhaupt nicht existiert, weist der 27-Jährige als "absolut unwahr" zurück.



"Wir sind extrem wütend [...] und fordern ernsthafte Schritte von Europa, weil wir das Gefühl haben, dass wir allein sind. Die Ukraine ist mit dieser ganzen Situation allein. Wir bekommen Hilfe von den USA und Großbritannien, aber Deutschland hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es uns diplomatisch helfen wird, aber nicht mit Sanktionen gegen Russland. Und nicht mit Waffen und so weiter, obwohl Deutschland einer der größten Waffenexporteure der Welt ist. Das ist unfair gegenüber der Ukraine." Das dauere nun schon acht Jahre an, so Kovalchuk. "Und der Konflikt eskaliert immer mehr."

Demonstranten halten ein Banner: Sie demonstrieren gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine. (Quelle: Christian Mang/Reuters)



Auch Saskia Esken demonstrierte in Berlin

In ungewöhnlicher Einigkeit hatten zuvor auch die Nachwuchsorganisationen der Grünen, SPD, FDP und der Union zu Kundgebungen für Frieden in der Ukraine aufgerufen. "Mit der gestrigen Anerkennung der Separatistengebiete und der Ankündigung des Truppeneinmarsches in diese, hat Wladimir Putin den Weg der Eskalation unmissverständlich gewählt", hieß es in dem gemeinsamen Aufruf von Grüner Jugend, Jusos, Jungen Liberalen und Junger Union. "Als junge Generation, die den Kalten Krieg nicht selbst erlebt hat, ist es auch unsere Verantwortung, den Frieden in Europa zu bewahren und Krieg zu verhindern", erklären sie weiterhin.

Unter den Teilnehmern waren die SPD-Chefin Saskia Esken und der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Lederer schrieb bei Twitter, es tue gut, mit so vielen vor der Botschaft zu protestieren. "Gegen die Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine, gegen Aggression und Eskalation." Die Resonanz bei den Protesten war größer als erwartet, angemeldet waren bei den zwei Demonstrationen zunächst insgesamt 150 Teilnehmer.