Berlin

Füchse-Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen verschoben

23.02.2022, 12:11 Uhr | dpa

Das für den 5. März angesetzte Spiel in der Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und Frisch Auf Göppingen ist verschoben worden. Aufgrund einer Hallenbelegung könne die Partie nicht wie geplant ausgetragen werden und werde voraussichtlich im Mai stattfinden, teilten die Füchse am Mittwoch mit.

So werden die Berliner im März lediglich zwei Spiele vor heimischen Publikum bestreiten. Am 8. März geht es im abschließenden Gruppenspiel der EHF European League gegen Wisla Plock in der Max-Schmeling-Halle im direkten Duell um den Gruppensieg (20.45 Uhr/DAZN). Am 24. März gastiert der TBV Lemgo Lippe im Fuchsbau (19.05 Uhr/Sky).