Berlin

Senat: Berliner Wirtschaft wieder auf Wachstumspfad

28.02.2022, 14:18 Uhr | dpa

In Berlins Unternehmen herrscht nach Senatsangaben Optimismus. "Die Berliner Wirtschaft ist nach dem Einbruch infolge der Corona-Pandemie wieder auf ihren Wachstumspfad zurückgekehrt", teilte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) am Montag mit. Einen Beleg dafür sieht er in den Ansiedlungs- und Ausbauvorhaben, die die Fördergesellschaft Berlin Partner im vergangenen Jahr begleitet hat. In den 290 Projekten wurden demnach rund 638 Millionen Euro investiert und 6708 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.

Besonders die Gründerinnen und Gründer hätten sich von den vielen Rückschlägen nicht beirren lassen, sagte Berlin-Partner-Chef Stefan Franzke. Verwiesen wurde auch auf Rekord-Investitionen von insgesamt 10,5 Milliarden Euro in Berliner Start-ups. Insgesamt stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Berlin 2021 nach Angaben der Arbeitsagentur trotz Corona-Krise um rund 50.000.