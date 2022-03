Berlin

Ungeimpfte bekommen wieder Zutritt zu Restaurants und Hotels

01.03.2022, 14:05 Uhr | dpa

In Berlin bekommen Ungeimpfte wieder Zutritt zu Restaurants, Kneipen und Hotels. Das hat der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, wie die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) anschließend mitteilte. Die Corona-Maßnahmen werden von Freitag an entsprechend gelockert. Dann gilt für Gastronomie und Hotellerie die 3G-Regel. Danach dürfen dort neben Geimpften und Genesenen auch Ungeimpfte mit einem tagesaktuellen negativen Test wieder Gäste sein.

Der Senat hat damit die Vereinbarungen von Bund und Ländern umgesetzt, die sich bereits Mitte Februar auf einen Drei-Stufen-Plan geeinigt haben, der schrittweise Lockerungen vorsieht. Opposition und Branchenvertreter hatten das zuvor mehrfach verlangt.

Lockerungen soll es auch für die Berliner Clubszene geben. Clubs dürfen unter 2G-plus-Bedingungen wieder öffnen. Das heißt, Zutritt haben dann Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem Test, der auch für Geboosterte Pflicht ist.