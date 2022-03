Aus Kriegsgebiet

Erste ukrainische Geflüchtete erreichen Berlin

02.03.2022, 07:18 Uhr | dpa

Flüchtlinge aus dem ukrainischen Kriegsgebiet warten im Hauptbahnhof Berlin: Schätzungsweise 1.300 Menschen kamen am späten Abend in der Hauptstadt an. (Quelle: Paul Zinken/dpa)