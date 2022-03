Berlin

Spandau-Septett im Auswahleinsatz: Ligapiel verlegt

04.03.2022, 16:24 Uhr | dpa

Sieben Spieler von Spandau 04 sind für das Weltliga-Spiel gegen Spanien in den Nationalmannschaftskader berufen worden. Bundestrainer Petar Porobic nominierte Marko Stamm, Maurice Jüngling, Marin Restovic, Denis Strelezkij, Zoran Bozic, Mateo Cuk und Yannek Chiru für die Partie am Dienstag in Barcelona (20.00 Uhr). Hinzu kommen sechs Akteure von Meister Waspo Hannover, drei vom ASC Duisburg und Timo van der Bosch vom SV Ludwigsburg.

Da sich die Auswahl bereits seit Freitag auf das Länderspiel vorbereitet, ist das für Samstag angesetzte Match des 13. Bundesliga-Spieltags zwischen den White Sharks Hannover und Spandau 04 auf den 19. März verlegt worden. Eine weitere Weltliga-Partie zwischen Deutschland und Frankreich findet bereits eine Woche nach dem Spanien-Spiel am 15. März in Hamburg (Schwimmhalle Inselpark, 18.00 Uhr) statt.