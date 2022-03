Identität noch unklar

Mann läuft auf Fahrbahn und wird von Auto erfasst

08.03.2022, 07:41 Uhr | dpa, t-online

Auf der A115 in Potsdam-Babelsberg in Richtung Berlin hat sich am Abend ein schwerer Unfall ereignet: Ein Mann wurde von einem Auto erfasst. Warum er auf der Fahrbahn war, ist bisher noch unklar.

Ein Mann ist am Montagabend in Potsdam im Stadtteil Babelsberg auf die A115 gelaufen und von einem Auto tödlich erfasst worden, das berichtete die Polizei Berlin. Er sei von mindestens einem Auto angefahren worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Wie der "Rundfunk Berlin-Brandenburg" (rbb) berichtet, seien in der Folge mehrere Autos über Fahrzeugteile gefahren und beschädigt worden. Die A115 wurde am Abend an der Unfallstelle in Richtung Berlin voll gesperrt. Später waren dann zwei Fahrstreifen wieder frei. Die Identität des Mannes sei noch ungeklärt. Weitere Einzelheiten konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen.