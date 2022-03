Auf frischer Tat ertappt

Sprayer-Trio dringt in BVG-Depot ein – Rapper festgenommen?

13.03.2022, 14:45 Uhr | dpa, pb

Polizeieinsatz in einer BVG-Werkstatt am frühen Morgen. Drei Graffiti-Sprayer wurden dort von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Einer von ihnen soll wohl der bekannte Rapper "Ufo361" sein.

Drei Graffiti-Sprayer sollen in Berlin-Wedding in eine Werkstatt der BVG eingebrochen sein und eine U-Bahn beschmiert haben. Ein Mitarbeiter beobachtete das Trio am Sonntagmorgen gegen 2.20 Uhr an der Halle in der Müllerstraße, wie die Polizei mitteilte.

Die Sprayer sollen in die Halle eingedrungen sein und einen Waggon großflächig besprüht haben. Als die alarmierten Sicherheitskräfte eintrafen, flüchteten sie. Ein 33-Jähriger sei dabei gefasst worden, die anderen beiden entkommen.



"Ufo361" in Berlin: Rapper mit Sprayer-Vergangenheit

Laut Informationen der "B.Z." soll es sich bei dem Gefassten um den bekannten Rapper "Ufo361" handeln, der tatsächlich auch 33 Jahre alt ist und mehr als 1,6 Millionen Follower bei Instagram hat. Dies wollte eine Sprecherin der Berliner Polizei gegenüber t-online nicht bestätigen: "Wir können uns nicht zu irgendwelchen Personalien äußern."

"Ufo361" zählt zu bekanntesten Gesichtern der Berliner Rap-Szene, seine Alben "808", "Wave" (beide 2018), "Rich Rich" (2019) und "Stay High" (2021) waren jeweils wochenlang auf Platz 1 der deutschen Album-Charts. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, traf der Kreuzberger Rapper wohl bei einer Spray-Aktion bereits Anfang des Jahres auf die Berliner Polizei.



In Charlottenburg habe der 33-Jährige zwei junge Männer dazu animiert, seinen Namen auf einen der BVG-Waggons zu sprühen. Dem Hiphop-Magazin "All Good" erzählte "Ufo361" in einem Interview, dass er mit zwölf Jahren mit dem Graffiti-Sprühen in einer Gang begonnen habe.



Mutmaßlichem Sprayer wird Sachbeschädigung vorgeworfen

Offenbar aber mit langsamem Lernprozess: "Nach fünf Jahren wusste ich halt, wie man ein U, ein F und ein O malt. Aber wenn ich mal ein Z malen wollte, dann hab ich gemerkt: Scheiße, das hab ich ja noch gar nicht gemacht, weil es nicht in meinem Namen vorkommt." Ihm gehe es bei seinen Sprüh-Aktionen vor allem um Präsenz im Straßenbild Berlins.

In der Halle im Wedding wurden am Sonntag Spraydosen und Handschuhe als Beweismittel beschlagnahmt. Der mutmaßliche Sprayer muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten.