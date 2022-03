Fotofahndung in Berlin

Polizei sucht mutmaßlichen Gürtel-Schläger

14.03.2022, 14:05 Uhr | t-online

Die Polizei Berlin sucht nach einem Teenager, der einen Mann mit einem Gürtel geschlagen haben soll. Fotos zeigen den Verdächtigen. Die Beamten bitten nun Zeugen um Hilfe.

Auf der Suche nach einem mutmaßlichen Gürtel-Schläger hat die Polizei Berlin Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht und Zeugen um Hilfe gebeten. Wie die Beamten am Montag mitteilten, steht der Gesuchte im Verdacht, einen 32-Jährigen am 14. Juli 2021 gegen 15.45 Uhr in einer U-Bahn der Linie U5 und am Bahnhof Brandenburger Tor attackiert zu haben.

Der gesuchte Teenager: Mehrfach soll er mit einem Gürtel auf einen 32-Jährigen eingeschlagen haben. (Quelle: Polizei Berlin)



Zwischen dem Mann und dem Teenager soll es zuvor zum Streit gekommen sein. Dieser soll dann derart eskaliert sein, dass der Verdächtige mit einem Gürtel mehrfach auf den 32-Jährigen einschlug und ihm mehrere leichte Verletzungen am ganzen Körper zufügte. Anschließend floh der Unbekannte in einer abfahrenden U-Bahn.

Polizei Berlin bittet Zeugen um Hinweise

Zeugen, die den Gesuchten kennen oder wissen, wo er sich aufhält, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch Personen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, sollen die Beamten kontaktieren.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 030 4664-273319 oder 030 4664-271100 entgegen. Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.