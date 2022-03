Lkw krachen ineinander

Unfall auf A10 – 25 Tonnen Sirup verkleben Autobahn

16.03.2022, 19:47 Uhr | t-online, fas, KS

Folgenschwerer Unfall auf der A10 nördlich von Berlin: Zwei Sattelzüge kollidieren, anschließend ergießt sich aus einem der Lkw tonnenweise Sirup über die Autobahn. Die Fahrbahn war stundenlang gesperrt.

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr ist es auf dem nördlichen Berliner Ring zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Autobahnkreuz Oranienburg zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen gekommen. Laut Informationen eines Reporters vor Ort krachte ein Lkw außerdem in ein Auto. Anschließend kam er an der Mittelleitplanke zum Stehen. Der Autofahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.



Ein Radlader beim Entfernen der Masse von der Fahrbahn: Die Autobahn musste stundenlang gesperrt werden. (Quelle: network-pictures.com)



Der Laster verlor durch die Kollision rund 25 Tonnen Glukose-Sirup, der sich auf allen Fahrstreifen verteilte. Der andere Sattelzug hatte Möhren geladen, die ebenfalls auf die Fahrbahn kippten. Mit warmem Wasser musste die klebrige Masse entfernt werden, hieß es. Dafür musste die Autobahn in Richtung Frankfurt (Oder) komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.



Auch am Abend meldete die Verkehrsinformationszentrale Berlin, dass die Sperrung noch anhalte und noch unklar sei, wann sie aufgehoben werden könne. Der Verkehr werde durch die Polizei von der Autobahn abgeleitet.