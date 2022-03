Berlin

Erste Führungen nach Winterpause im Bunker

26.03.2022, 13:44 Uhr | dpa

Im früheren Bunker für die Führung der DDR-Auslandsspionage in Gosen-Neu Zittau in der Nähe von Berlin sind am Samstag erstmals nach der Winterpause wieder Besucher durch die Anlage geführt worden. Auch für den Sonntag seien Führungen geplant, teilte der Verein Bunker-Dokumentationsstätte mit. Interessierte können Führungen zur Geschichte des Bunkers buchen oder zur technischen Ausstattung. Darüber hinaus sollte auch darüber informiert werden, wie es heutzutage um Schutzräume für Bevölkerung und Regierungsstellen bestellt ist.

Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) hatte den Gosener Bunker am Rande der brandenburgischen Gemeinde Gosen-Neu Zittau 1984 für Spionagechef Markus Wolf als "Ausweichführungsstelle" errichten lassen. Er sollte als geheimer Standort für Krisenfälle zur Koordinierung der Spionage im Ausland dienen.

Die Dokumentationsstätte gibt es seit 2019. Weitere Führungen werden in diesem Jahr noch im April, Mai, Juni, Juli, Oktober und November jeweils am letzten Wochenende des Monats angeboten.