Berlin

Löwen, Nantes, BHC: Füchse trotz Woche weiter auf Kurs

28.03.2022, 11:19 Uhr | dpa

Die Füchse Berlin dürfen weiter von der Champions League träumen. "Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Und wir sind immer noch dabei. Solange wir eine Chance, geben für Hundertprozent für diesen Platz", sagte Spielmacher Jacob Holm nach dem 29:24-Erfolg am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen.

Die Füchse bleiben nach dem Auswärtssieg Tabellendritter, haben sogar einen Minuspunkt weniger als der Zweite THW Kiel. Die Königsklasse ist ein Ziel, aber kein Muss. "Wir machen unsere Hausaufgaben. Die Jungs sind mittlerweile eine richtig gute Truppe geworden", sagte Trainer Jaron Siewert.

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht. Schon am Dienstag treten die Füchse im Achtelfinalhinspiel der European League beim französischen Spitzenteam HBC Nantes an (20.45 Uhr/DAZN).

Um den Stress für die Mannschaft möglichst gering zu halten, haben die Berliner für den Trip einen Privatjet gemietet. "Das ist für uns auch ein Novum. Aber wir haben überlegt, wie wir in dieser Phase der Mannschaft helfen können. Wir spüren ja, dass was gehen kann", sagte Manager Bob Hanning. Danach fliegt das Team gleich weiter zum Bergischen HC, wo die Berliner am Donnerstag antreten müssen.

Ein hartes Programm. "Da müssen wir so gut wie möglich durchkommen. Aber noch ist Kraft da", sagte Holm. Deshalb hatte sich Siewert auch eine bessere zweite Hälfte bei den Löwen erhofft. "Ich hätte mir schon gewünscht, die Kräfte noch ein bisschen mehr zu verteilen, länger und größer zu rotieren. Da waren einige Spieler schon länger am ackern", sagte er. Nach einer starken ersten Hälfte, bauten die Füchse danach zu sehr ab. Siewert war trotzdem zufrieden: "Wir haben eine harte Woche vor uns. Da war es wichtig, die Punkte zu holen."