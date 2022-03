Abi-Feier außer Kontrolle

Schüler hält Polizist Pistole an den Kopf

29.03.2022, 14:52 Uhr | dpa

Polizei nachts im Einsatz (Symbolbild): Bei der Abi-Feier in einem Berliner Park mussten 15 Polizeiwägen als Verstärlung anrücken. (Quelle: Sabine Gudath/imago images)

In einem Park in Berlin hat die Feier einiger Abiturienten in einem Groß-Einsatz der Polizei geendet. Die Situation ist eskaliert, nachdem einer der Jugendlichen mit einer Pistole auf einen Polizisten gezielt hat.

Eine Feier von angetrunkenen Abiturienten in einem Berliner Park ist außer Kontrolle geraten, nachdem ein Jugendlicher mit einer Schusswaffe auf einen Polizisten gezielt hatte. Nur ein größeres Aufgebot von Einsatzkräften konnte die mehr als 50 Jugendlichen am Montagmittag auf dem Spielplatz des Arnimplatzes in Prenzlauer Berg unter Kontrolle bringen.

Weil die Abiturienten laut feierten, seien mehrere Polizisten auf sie zugegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein junger Mann sei aus der Gruppe gekommen und habe mit der Pistole auf den Kopf eines Beamten gezielt, dann sei der Mann unerkannt verschwunden. Ein weiterer Jugendlicher habe eine Schutzweste und Pistole im Hosenbund getragen.

Berlin: Polizisten müssen Verstärkung zur Hilfe holen

Der Einsatzleiter der Polizei habe seine Dienstwaffe gezogen und den jungen Mann aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Weil der sich weigerte, rissen die Polizisten ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an.

Die teilweise betrunkenen Jugendlichen pöbelten und reagierten daraufhin so aggressiv, dass die Polizei Verstärkung anforderte und schließlich 15 alarmierte Polizeiwagen eintrafen, deren Besatzungen die Lage beruhigte. Die Polizei beschlagnahmte zwei nachgebildete Waffen und ein Messer, stellte die Namen der rund 50 Jugendlichen fest und erteilte Platzverweise und Anzeigen. Ob die erste Waffe eine Schreckschusspistole war, konnte zunächst nicht geklärt werden.