Berlin

Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt gesunken

01.04.2022, 08:49 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Freitag mit 1648,4 an. Am Donnerstag lag der Wert bei 1740,1. Binnen 24 Stunden kamen in Sachsen-Anhalt 6712 neu gemeldete Ansteckungen mit Sars-CoV-2 dazu. Sachsen-Anhalt liegt damit über der bundesweiten Inzidenz von 1586,4.

Den höchsten Wert meldete am Freitag der Landkreis Mansfeld-Südharz mit 2603,0, es folgen der Altmarkkreis Salzwedel (2376,4) und der Landkreis Harz (2300,7). Den geringsten Wert gab das RKI für die Stadt Dessau-Roßlau (557,0) an. Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

In Sachsen-Anhalt fallen die meisten Corona-Beschränkungen ab Sonntag weg. Laut der neuen Eindämmungsverordnung bleibt die Maskenpflicht nur noch im Gesundheitsbereich sowie im öffentlichen Nahverkehr bestehen. Schülerinnen und Schüler sollen sich bis Ostern drei Mal pro Woche testen, in der Woche nach den Ferien zwei Mal. Die neue Verordnung soll bis zum 30. April gelten.