Berlin

Handelsverband: Großteil der Kunden trägt weiter Maske

04.04.2022, 14:07 Uhr | dpa

Trotz weggefallener Maskenpflicht im Einzelhandel bleiben die Menschen in Berlin und Brandenburg beim Einkaufen vorsichtig. "80 bis 90 Prozent unserer Kundinnen und Kunden in Berlin und Brandenburg haben beim Einkaufen am Montag weiterhin eine Maske getragen", sagte Nils Busch-Petersen, Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. "Es bleibt eine sehr hohe Bereitschaft, sich und andere auf freiwilliger Basis zu schützen." Es gebe auch manche Einzelhändler, die an der Maskenpflicht für die Kundschaft im eigenen Geschäft festhielten.

In der Hauptstadt war die Maskenpflicht in Geschäften bereits am Freitag gefallen und am Sonntag dann in den meisten anderen Bundesländern. Dort war der Einkauf in Geschäften mit Sonntagsöffnung bereits am Wochenende ohne Maske möglich, etwa an Bahnhöfen.