Vernehmung mit vollen Einkaufstüten

Senior radelt ältere Dame um – und geht in den Supermarkt

05.04.2022, 15:52 Uhr | dpa

Ein älterer Herr fährt mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Berlin (Archivbild): Ein Radfahrer hat eine Frau angefahren und ist danach einfach einkaufen gegangen. (Quelle: Seeliger/imago images)

Unfall statt Umsicht: Auf seinem Weg in einen Berliner Supermarkt hat ein 72-Jähriger eine ältere Frau mit dem Rad umgefahren. Nach dem Einkauf musste er sich den Fragen der Polizei stellen.

Ein 72 Jahre alter Radfahrer soll auf dem Fußweg vor einem Berliner Supermarkt eine Fußgängerin umgefahren und schwer verletzt haben, ohne sich danach um sie zu kümmern.



Stattdessen soll der mutmaßliche Unfallverursacher am Montagmittag einkaufen gegangen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 40-jähriger Zeuge habe sich um die Verletzte gekümmert und einen Notruf abgesetzt.

Als der 72-Jährige mit seinen Einkäufen aus dem Supermarkt in der Hauptstraße in Alt-Hohenschönhausen kam, habe er vor der Polizei die Tatvorwürfe heruntergespielt, hieß es weiter. Ein Atemalkoholtest ergab null Promille. Die 68 Jahre alte Fußgängerin wurde mit Verdacht auf einen Beinbruch zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.